Юрина (Зайцева) Пелагея
Место рождения
Дата рождения05.10.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1903
Отец: Зайцевъ Сергей
Мать: Зайцева Анисія
Рождение ребёнка
23.03.1922
Дочь: Крыгина Мария
Отец ребёнка: Юринъ Николай
Рождение ребёнка
22.04.1922
Дочь: Шурихина Клавдия
Отец ребёнка: Юринъ Николай
Рождение ребёнка
1938
Сын: Юрин Александр
Отец ребёнка: Юринъ Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юринъ Николай
Место жительства
Неизвестно