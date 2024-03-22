Юринъ Николай
Место рождения
Дата рождения01.05.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1903
Отец: Юринъ Иванъ
Мать: Юрина Анна
Рождение ребёнка
23.03.1922
Дочь: Крыгина Мария
Мать ребёнка: Юрина Пелагея
Рождение ребёнка
22.04.1922
Дочь: Шурихина Клавдия
Мать ребёнка: Юрина Пелагея
Рождение ребёнка
1938
Сын: Юрин Александр
Мать ребёнка: Юрина Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юрина Пелагея
Место жительства
Неизвестно