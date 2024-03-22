Юринъ Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юринъ Николай

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.05.1903

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1903

Отец: Юринъ Иванъ

Мать: Юрина Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.03.1922

Дочь: Крыгина Мария

Мать ребёнка: Юрина Пелагея

Рождение ребёнка
22.04.1922

Дочь: Шурихина Клавдия

Мать ребёнка: Юрина Пелагея

Рождение ребёнка
1938

Сын: Юрин Александр

Мать ребёнка: Юрина Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрина Пелагея

Место жительства
Неизвестно
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