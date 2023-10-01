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Шустров Василий Иванович

Место рождения

Пожинская, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1820 или 1825

Дата смерти

После 1882

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 или 1825

Отец: Шустров Иван

Мать: не указана

Пожинская, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Шустров Кузьма Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Пожинская, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
?.11.1846

Дочь: Шустрова Марья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Пожинская, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
?.10.1851

Дочь: Шустрова Ксения Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Пожинская, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Шустров Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Пожинская, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 1882

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