Шустров Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1820 или 1825
Дата смертиПосле 1882
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 или 1825
Отец: Шустров Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Шустров Кузьма Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.11.1846
Дочь: Шустрова Марья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.10.1851
Дочь: Шустрова Ксения Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Шустров Василий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1882