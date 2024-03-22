(Пугрименкова) Ефросиния Азарова
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Пугрименков Азар
Мать: ?
Бракосочетание
04.02.1900
Муж: Иван Георгиев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
До 1901
Сын: Прокопий Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Георгиев
Рождение ребёнка
19.11.1902
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Иван Георгиев
Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно