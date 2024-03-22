(Пугрименкова) Ефросиния Азарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пугрименкова) Ефросиния Азарова

Место рождения

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Пугрименков Азар

Мать: ?

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.02.1900

Муж: Иван Георгиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
До 1901

Сын: Прокопий Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Георгиев

Рождение ребёнка
19.11.1902

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Иван Георгиев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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