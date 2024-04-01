Коробейникова (Каргапольцева) Наталья Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробейникова (Каргапольцева) Наталья Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Каргапольцев Ефим Казак Выс. Камышловского Максимов

Мать: Каргапольцева Евгения Дмитриева

Бракосочетание
24.10.1882

Муж: Коробейников Ефим Казак Выс. Камышловского Павлов

м. 18 ж. 19
Рождение ребёнка
14.03.1891

Сын: Коробейников Алексей Ефимов

Отец ребёнка: Коробейников Ефим Казак Выс. Камышловского Павлов

Рождение ребёнка
31.12.1893

Дочь: Рекина Анисья Ефимова

Отец ребёнка: Коробейников Ефим Казак Выс. Камышловского Павлов

Рождение ребёнка
30.09.1896

Дочь: Пелагея Ефимова

Отец ребёнка: Коробейников Ефим Казак Выс. Камышловского Павлов

Рождение ребёнка
29.08.1897

Дочь: Марфа Ефимова

Отец ребёнка: Коробейников Ефим Казак Выс. Камышловского Павлов

Рождение ребёнка
18.01.1901

Сын: Коробейников Афанасий Ефимов

Отец ребёнка: Коробейников Ефим Казак Выс. Камышловского Павлов

Смерть
Неизвестно
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