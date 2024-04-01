Коробейникова (Каргапольцева) Наталья Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Бракосочетание
24.10.1882
м. 18 ж. 19
Рождение ребёнка
14.03.1891
Сын: Коробейников Алексей Ефимов
Отец ребёнка: Коробейников Ефим Казак Выс. Камышловского Павлов
Рождение ребёнка
31.12.1893
Дочь: Рекина Анисья Ефимова
Отец ребёнка: Коробейников Ефим Казак Выс. Камышловского Павлов
Рождение ребёнка
30.09.1896
Дочь: Пелагея Ефимова
Отец ребёнка: Коробейников Ефим Казак Выс. Камышловского Павлов
Рождение ребёнка
29.08.1897
Дочь: Марфа Ефимова
Отец ребёнка: Коробейников Ефим Казак Выс. Камышловского Павлов
Рождение ребёнка
18.01.1901
Смерть
Неизвестно