Коробейников Ефим Казак Выс. Камышловского Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1864
Дата смерти07.08.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1864
Бракосочетание
24.10.1882
м. 18 ж. 19
Рождение ребёнка
14.03.1891
Сын: Коробейников Алексей Ефимов
Мать ребёнка: Коробейникова (Каргапольцева) Наталья Ефимова
Рождение ребёнка
31.12.1893
Рождение ребёнка
30.09.1896
Дочь: (Коробейникова) Пелагея Ефимова
Мать ребёнка: Коробейникова (Каргапольцева) Наталья Ефимова
Рождение ребёнка
29.08.1897
Дочь: (Коробейникова) Марфа Ефимова
Мать ребёнка: Коробейникова (Каргапольцева) Наталья Ефимова
Рождение ребёнка
18.01.1901
Сын: Коробейников Афанасий Ефимов
Мать ребёнка: Коробейникова (Каргапольцева) Наталья Ефимова
Смерть
07.08.1901
38 лет, водянка