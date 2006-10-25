Дьячкова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1919
Дата смерти25.10.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1940
Рождение ребёнка
1942
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
Около 1954
Смерть
25.10.2006
Похороны
Неизвестно