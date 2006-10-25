Дьячкова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьячкова Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1919

Дата смерти

25.10.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

ЗИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дьячков Стефан Ii Дед Афанасьевич

Бракосочетание
Около 1940

Муж: Дьячков Стефан Ii Дед Афанасьевич

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дьячков Стефан Ii Дед Афанасьевич

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дьячков Стефан Ii Дед Афанасьевич

Рождение ребёнка
Около 1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дьячков Стефан Ii Дед Афанасьевич

Смерть
25.10.2006
Похороны
Неизвестно

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