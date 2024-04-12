Любовь Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Бракосочетание
Около 1900
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Делиев Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Делиев Алексей Федорович
Рождение ребёнка
01.07.1904
Дочь: Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Делиев Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Делиев Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Делиев Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Делиев Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Делиев Алексей Федорович
Смерть
Неизвестно