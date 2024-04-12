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Любовь Яковлевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1900

Муж: Делиев Алексей Федорович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Делиев Алексей Федорович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Делиев Алексей Федорович

Рождение ребёнка
01.07.1904

Дочь: Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Делиев Алексей Федорович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Делиев Алексей Федорович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Делиев Алексей Федорович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Делиев Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Делиев Алексей Федорович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Делиев Филипп Алексеевич

Отец ребёнка: Делиев Алексей Федорович

Смерть
Неизвестно
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