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Соловьёв Анатолий Яковлевич

Место рождения

Хвастовичи, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

24.11.1938

Дата смерти

25.02.2009

Пол

Мужской

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

1967 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1938

Отец: Соловьёв Яков Васильевич

Мать: Соловьёва Анастасия Григорьевна

Хвастовичи, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.07.1967

Дочь: Соловьёва Алла Анатольевна

Мать ребёнка: Соловьёва Людмила Васильевна

Озёры, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьёва Людмила Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Слесарь
Место жительства
Неизвестно
Обнинск, город Обнинск, Калужская область
Смерть
25.02.2009
Причина смерти: болезнь Паркинсона
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