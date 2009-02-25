Соловьёв Анатолий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения24.11.1938
Дата смерти25.02.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1938
Рождение ребёнка
24.07.1967
Дочь: Соловьёва Алла Анатольевна
Мать ребёнка: Соловьёва Людмила Васильевна
Озёры, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соловьёва Людмила Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Слесарь
Место жительства
Неизвестно
Обнинск, город Обнинск, Калужская область
Смерть
25.02.2009
Причина смерти: болезнь Паркинсона