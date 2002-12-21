Соловьёва (Лекарева) Людмила Васильевна
Место рождениядеревня ?, Реутовский район, Московская область, Россия
Дата рождения10.10.1937
Дата смерти21.12.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1937
деревня ?, Реутовский район, Московская область, Россия
На самом деле родилась в г. Москва, не прописана там, потому что не было московской прописки.
Рождение ребёнка
24.07.1967
Дочь: Соловьёва Алла Анатольевна
Отец ребёнка: Соловьёв Анатолий Яковлевич
Озёры, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соловьёв Анатолий Яковлевич
Работа или профессия
Неизвестно
Врач-терапевт
Место жительства
Неизвестно
Обнинск, город Обнинск, Калужская область
Смерть
21.12.2002
Причина смерти: Рак