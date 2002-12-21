Соловьёва (Лекарева) Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёва (Лекарева) Людмила Васильевна

Место рождения

деревня ?, Реутовский район, Московская область, Россия

Дата рождения

10.10.1937

Дата смерти

21.12.2002

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1937

Отец: Лекарев Василий Степанович

Мать: Минаева Аграфена Васильевна

деревня ?, Реутовский район, Московская область, Россия
На самом деле родилась в г. Москва, не прописана там, потому что не было московской прописки.
Рождение ребёнка
24.07.1967

Дочь: Соловьёва Алла Анатольевна

Отец ребёнка: Соловьёв Анатолий Яковлевич

Озёры, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьёв Анатолий Яковлевич

Работа или профессия
Неизвестно
Врач-терапевт
Место жительства
Неизвестно
Обнинск, город Обнинск, Калужская область
Смерть
21.12.2002
Причина смерти: Рак
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