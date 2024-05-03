Фатима
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухаматдеева Роза Ильясовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухаматдеев Радик Ильясович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухаматдеева Рита Ильясовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.08.1948
Дочь: Мухаматдеева Римма Ильясовна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно