Фатима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухаматдеева Роза Ильясовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухаматдеев Радик Ильясович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухаматдеева Рита Ильясовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.08.1948

Дочь: Мухаматдеева Римма Ильясовна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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