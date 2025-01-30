Стефарова (Пикурова) Галина Михайловна 27.03.1964 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стефарова (Пикурова) Галина Михайловна

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Место рождения

Слободка, Мценский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

27.03.1964

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Слободка, Мценский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефаров Виктор Викторович

Рождение ребёнка
24.04.1986

Сын: Стефаров Виталий Викторович

Отец ребёнка: Стефаров Виктор Викторович

Мценск, город Мценск, Орловская область
Рождение ребёнка
12.12.1988

Сын: Стефаров Павел Викторович

Отец ребёнка: Стефаров Виктор Викторович

Мценск, город Мценск, Орловская область

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