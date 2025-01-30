Стефарова (Пикурова) Галина Михайловна
Место рождения
Дата рождения27.03.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.04.1986
Сын: Стефаров Виталий Викторович
Отец ребёнка: Стефаров Виктор Викторович
Рождение ребёнка
12.12.1988
Сын: Стефаров Павел Викторович
Отец ребёнка: Стефаров Виктор Викторович