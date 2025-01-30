Стефаров Виталий Викторович 24.04.1986 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСтефаров Виталий Викторович

Стефаров Виталий Викторович

avatar

Место рождения

Мценск, город Мценск, Орловская область

Дата рождения

24.04.1986

Пол

Мужской

Отец

1963 г.р.

Мать

1964 г.р.

Жена

1987 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1986

Отец: Стефаров Виктор Викторович

Мать: Стефарова (Пикурова) Галина Михайловна

Мценск, город Мценск, Орловская область
Бракосочетание
2012

Жена: Стефарова (Тулинова) Юлия Александровна

Рождение ребёнка
01.08.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стефарова (Тулинова) Юлия Александровна

Мценск, город Мценск, Орловская область
Рождение ребёнка
29.11.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стефарова (Тулинова) Юлия Александровна

Мценск, город Мценск, Орловская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.