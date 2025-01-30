Стефаров Виталий Викторович
Место рождения
Дата рождения24.04.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1986
Бракосочетание
2012
Рождение ребёнка
01.08.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стефарова (Тулинова) Юлия Александровна
Рождение ребёнка
29.11.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стефарова (Тулинова) Юлия Александровна