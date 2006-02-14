Мастакова (Комарова) Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мастакова (Комарова) Анна Семеновна

Место рождения

Копцево, Александровский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

05.02.1930

Дата смерти

14.02.2006

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1930

Отец: Комаров Семен Егорович

Мать: Комарова (Алексеева) Зинаида Павловна

Копцево, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мастаков Николай Иванович

Рождение ребёнка
15.12.1955

Дочь: Сафонова (Мастакова) Галина Николаевна

Отец ребёнка: Мастаков Николай Иванович

Рождение ребёнка
05.11.1961

Дочь: Сапрыкина (Мастакова) Марина Николаевна

Отец ребёнка: Мастаков Николай Иванович

Смерть
14.02.2006

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