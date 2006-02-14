Мастакова (Комарова) Анна Семеновна
Место рождения
Дата рождения05.02.1930
Дата смерти14.02.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.12.1955
Дочь: Сафонова (Мастакова) Галина Николаевна
Отец ребёнка: Мастаков Николай Иванович
Рождение ребёнка
05.11.1961
Дочь: Сапрыкина (Мастакова) Марина Николаевна
Отец ребёнка: Мастаков Николай Иванович
Смерть
14.02.2006