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Мастаков Николай Иванович

Место рождения

Красное, Гривская волость, Сычевский уезд

Дата рождения

26.11.1926

Дата смерти

23.01.2017

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1926

Отец: Мастаков Иван

Мать: Мастакова (Александрова) Матрена Алексеевна

Красное, Гривская волость, Сычевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мастакова (Комарова) Анна Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
Мастер на заводе
Рождение ребёнка
15.12.1955

Дочь: Сафонова (Мастакова) Галина Николаевна

Мать ребёнка: Мастакова (Комарова) Анна Семеновна

Рождение ребёнка
05.11.1961

Дочь: Сапрыкина (Мастакова) Марина Николаевна

Мать ребёнка: Мастакова (Комарова) Анна Семеновна

Смерть
23.01.2017

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