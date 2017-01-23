Мастаков Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения26.11.1926
Дата смерти23.01.2017
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Мастер на заводе
Рождение ребёнка
15.12.1955
Дочь: Сафонова (Мастакова) Галина Николаевна
Мать ребёнка: Мастакова (Комарова) Анна Семеновна
Рождение ребёнка
05.11.1961
Дочь: Сапрыкина (Мастакова) Марина Николаевна
Мать ребёнка: Мастакова (Комарова) Анна Семеновна
Смерть
23.01.2017