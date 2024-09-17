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Глебов Николай Павлович

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

13.05.1888

Дата смерти

18.08.1888

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1851 г.р.

Мать

Вычислено 1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1888

Отец: Глебов Павел Дмитриевич

Мать: Силкина (Хрулева?) Феоктиста Михайловна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1888 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.277-316об. | 23
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
13.05.1888
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1888 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.277-316об. | 23
Смерть
18.08.1888
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1888 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.277-316об. | 24

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