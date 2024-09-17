Силкина (Хрулева?) Феоктиста Михайловна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1853
Дата смерти28.01.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1875
Сын: Силкин Иван Павлович
Отец ребёнка: Глебов Павел Дмитриевич
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 11
Рождение ребёнка
31.10.1878
Отец ребёнка: Глебов Павел Дмитриевич
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 155 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1878 год | 35
Рождение ребёнка
29.11.1880
Дочь: (Силкина) Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Глебов Павел Дмитриевич
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 90 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1880 год | 37
Рождение ребёнка
23.05.1883
Дочь: (Силкина) Александра Павловна
Отец ребёнка: Глебов Павел Дмитриевич
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1883 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.1-50об. | 12
Рождение ребёнка
08.06.1884
Отец ребёнка: Глебов Павел Дмитриевич
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1884 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.51-105об. | 24
Рождение ребёнка
23.11.1885
Отец ребёнка: Глебов Павел Дмитриевич
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.106-160об. | 58
Рождение ребёнка
09.05.1887
Дочь: (Глебова) Ирина Павловна
Отец ребёнка: Глебов Павел Дмитриевич
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1887 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.215-276об. | 15
Рождение ребёнка
13.05.1888
Отец ребёнка: Глебов Павел Дмитриевич
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1888 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.277-316об. | 23
Рождение ребёнка
24.04.1890
Отец ребёнка: Глебов Павел Дмитриевич
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1890 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Л.1-58об | 12
Рождение ребёнка
02.06.1891
Дочь: (Глебова) Александра Павловна
Отец ребёнка: Глебов Павел Дмитриевич
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1891 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Стр.59 | 24
Рождение ребёнка
24.08.1892
Сын: Силкин Александр Павлович
Отец ребёнка: Глебов Павел Дмитриевич
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 155 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1892 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д... Показать все
Смерть
28.01.1913
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1913 год | 5