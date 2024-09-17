Силкина (Хрулева?) Феоктиста Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силкина (Хрулева?) Феоктиста Михайловна

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1853

Дата смерти

28.01.1913

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глебов Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
24.01.1875

Сын: Силкин Иван Павлович

Отец ребёнка: Глебов Павел Дмитриевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 11
Рождение ребёнка
31.10.1878

Сын: Силкин Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Глебов Павел Дмитриевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 155 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1878 год | 35
Рождение ребёнка
29.11.1880

Дочь: (Силкина) Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Глебов Павел Дмитриевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 90 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1880 год | 37
Рождение ребёнка
23.05.1883

Дочь: (Силкина) Александра Павловна

Отец ребёнка: Глебов Павел Дмитриевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1883 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.1-50об. | 12
Рождение ребёнка
08.06.1884

Сын: Силкин Игнатий Павлович

Отец ребёнка: Глебов Павел Дмитриевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1884 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.51-105об. | 24
Рождение ребёнка
23.11.1885

Сын: Силкин Филипп Павлович

Отец ребёнка: Глебов Павел Дмитриевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.106-160об. | 58
Рождение ребёнка
09.05.1887

Дочь: (Глебова) Ирина Павловна

Отец ребёнка: Глебов Павел Дмитриевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1887 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.215-276об. | 15
Рождение ребёнка
13.05.1888

Сын: Глебов Николай Павлович

Отец ребёнка: Глебов Павел Дмитриевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1888 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.277-316об. | 23
Рождение ребёнка
24.04.1890

Сын: Глебов Григорий Павлович

Отец ребёнка: Глебов Павел Дмитриевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1890 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Л.1-58об | 12
Рождение ребёнка
02.06.1891

Дочь: (Глебова) Александра Павловна

Отец ребёнка: Глебов Павел Дмитриевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1891 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Стр.59 | 24
Рождение ребёнка
24.08.1892

Сын: Силкин Александр Павлович

Отец ребёнка: Глебов Павел Дмитриевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 155 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1892 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д... Показать все
Смерть
28.01.1913
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1913 год | 5

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