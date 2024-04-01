Ударцов Исаак Крест. Д. Жиляковой Красноярской Вол Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ударцов Исаак Крест. Д. Жиляковой Красноярской Вол Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: Ударцов Андрей

Мать: Ударцова Возм. Феодосия Антипина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копылова (Ударцова) Варвара Исакова

Мать ребёнка: Ударцова (Удальцова) Анна Флорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ударцова (Удальцова) Анна Флорова

Краснослободского дистрикта, с. Бобровки крестьянская дочь.
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Ударцов Илья Исаков

Мать ребёнка: Ударцова (Удальцова) Анна Флорова

Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: (Ударцова) Домна Исакова

Мать ребёнка: Ударцова (Удальцова) Анна Флорова

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Ударцов Иван Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Исааков

Мать ребёнка: Ударцова (Удальцова) Анна Флорова

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Ударцов Иван 2 Исаков

Мать ребёнка: Ударцова (Удальцова) Анна Флорова

Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: (Ударцова) Маремьяна Исакова

Мать ребёнка: Ударцова (Удальцова) Анна Флорова

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Ударцов Петр Исаков

Мать ребёнка: Ударцова (Удальцова) Анна Флорова

Смерть
Неизвестно

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