Ударцов Исаак Крест. Д. Жиляковой Красноярской Вол Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Рождение
Около 1733
Отец: Ударцов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копылова (Ударцова) Варвара Исакова
Мать ребёнка: Ударцова (Удальцова) Анна Флорова
Бракосочетание
Неизвестно
Краснослободского дистрикта, с. Бобровки крестьянская дочь.
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Ударцов Илья Исаков
Мать ребёнка: Ударцова (Удальцова) Анна Флорова
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: (Ударцова) Домна Исакова
Мать ребёнка: Ударцова (Удальцова) Анна Флорова
Рождение ребёнка
Около 1771
Рождение ребёнка
Около 1773
Мать ребёнка: Ударцова (Удальцова) Анна Флорова
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: (Ударцова) Маремьяна Исакова
Мать ребёнка: Ударцова (Удальцова) Анна Флорова
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Ударцов Петр Исаков
Мать ребёнка: Ударцова (Удальцова) Анна Флорова
Смерть
Неизвестно