Ударцов Иван Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Исааков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балашева (Ударцова) Ирина Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чиянова (Ударцова) Пелагея Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ударцов Афанасий Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трушникова (Ударцова) Анастасия Ii Жена Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Ударцов Петр Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Иванов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно