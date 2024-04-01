Ударцов Иван Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Исааков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ударцов Иван Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Исааков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Ударцов Исаак Крест. Д. Жиляковой Красноярской Вол Андреев

Мать: Ударцова (Удальцова) Анна Флорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балашева (Ударцова) Ирина Иванова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чиянова (Ударцова) Пелагея Иванова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ударцов Михаил Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ударцов Афанасий Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трушникова (Ударцова) Анастасия Ii Жена Иванова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Ударцов Петр Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Иванов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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