Антипинъ Сидоръ
Место рождения
Дата рождения11.05.1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1862
Отец: Антипинъ Стефанъ
Мать: Антипина Прасковья
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Антипина Любовь
Рождение ребёнка
1890
Сын: Антипинъ Семенъ
Мать ребёнка: Антипина Любовь
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Суровцова Агриппина
Мать ребёнка: Антипина Любовь
Бракосочетание
08.01.1893
Жена: Антипина Любовь
Рождение ребёнка
20.07.1895
Дочь: Христина
Мать ребёнка: Антипина Любовь
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Антипина Евдокія
Мать ребёнка: Антипина Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Антипина Любовь