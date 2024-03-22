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Антипинъ Сидоръ

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

11.05.1862

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1862

Отец: Антипинъ Стефанъ

Мать: Антипина Прасковья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Антипина Любовь

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Антипинъ Семенъ

Мать ребёнка: Антипина Любовь

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Суровцова Агриппина

Мать ребёнка: Антипина Любовь

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
08.01.1893

Жена: Антипина Любовь

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.07.1895

Дочь: Христина

Мать ребёнка: Антипина Любовь

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Антипина Евдокія

Мать ребёнка: Антипина Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Антипина Любовь

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