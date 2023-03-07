Антипина (Многина) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина (Многина) Любовь

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Место рождения

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

13.09.1868

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1868

Отец: Миногинъ Яковъ

Мать: Многина Ирина

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Антипинъ Сидоръ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Антипинъ Семенъ

Отец ребёнка: Антипинъ Сидоръ

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Суровцова Агриппина

Отец ребёнка: Антипинъ Сидоръ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
08.01.1893

Муж: Антипинъ Сидоръ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.07.1895

Дочь: Христина

Отец ребёнка: Антипинъ Сидоръ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Антипина Евдокія

Отец ребёнка: Антипинъ Сидоръ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Антипинъ Сидоръ

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