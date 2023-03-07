Антипина (Многина) Любовь
Место рождения
Дата рождения13.09.1868
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1868
Отец: Миногинъ Яковъ
Мать: Многина Ирина
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Антипинъ Сидоръ
Рождение ребёнка
1890
Сын: Антипинъ Семенъ
Отец ребёнка: Антипинъ Сидоръ
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Суровцова Агриппина
Отец ребёнка: Антипинъ Сидоръ
Бракосочетание
08.01.1893
Муж: Антипинъ Сидоръ
Рождение ребёнка
20.07.1895
Дочь: Христина
Отец ребёнка: Антипинъ Сидоръ
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Антипина Евдокія
Отец ребёнка: Антипинъ Сидоръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Антипинъ Сидоръ