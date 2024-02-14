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Литвин Израиль

Место рождения

с.Зырянское, Селенгинского района

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Литвин Вульф Йоселевич

Мать: Литвина (Филеева) Шима (Сима)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвина Ериминия

Работа или профессия
Неизвестно
Унтер офицер царской армии
Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Литвина) Фрида

Мать ребёнка: Литвина Ериминия

Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Литвина) Хася

Мать ребёнка: Литвина Ериминия

Рождение ребёнка
1886

Сын: Литвин Борис (Берг)

Мать ребёнка: Литвина Ериминия

Смерть
Неизвестно

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