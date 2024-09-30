Кяйвяряйнен (Коцалайнен) Вальборга Генриховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кяйвяряйнен (Коцалайнен) Вальборга Генриховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.11.1842

Муж: Кяйвяряйнен Генрих Паульевич

Рождение ребёнка
10.09.1850

Сын: Кяйвяряйнен Петр Генрихович

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Генрих Паульевич

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.08.1854

Сын: Кяйвяряйнен Пауль Генрихович

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Генрих Паульевич

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.04.1857

Сын: Кяйвяряйнен Иосиф Генрихович

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Генрих Паульевич

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.01.1860

Сын: Кяйвяряйнен Генрих Генрихович

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Генрих Паульевич

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
14.11.1865

Дочь: (Кяйвяряйнен) Ева Генриховна

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Генрих Паульевич

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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