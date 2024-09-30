Кяйвяряйнен (Коцалайнен) Вальборга Генриховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.11.1842
Рождение ребёнка
10.09.1850
Сын: Кяйвяряйнен Петр Генрихович
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Генрих Паульевич
Рождение ребёнка
20.08.1854
Сын: Кяйвяряйнен Пауль Генрихович
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Генрих Паульевич
Рождение ребёнка
27.04.1857
Сын: Кяйвяряйнен Иосиф Генрихович
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Генрих Паульевич
Рождение ребёнка
07.01.1860
Сын: Кяйвяряйнен Генрих Генрихович
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Генрих Паульевич
Рождение ребёнка
14.11.1865
Дочь: (Кяйвяряйнен) Ева Генриховна
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Генрих Паульевич
Смерть
Неизвестно