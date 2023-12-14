Кяйвяряйнен Генрих Паульевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кяйвяряйнен Генрих Паульевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.11.1842

Жена: Кяйвяряйнен Вальборга Генриховна

Рождение ребёнка
10.09.1850

Сын: Кяйвяряйнен Петр Генрихович

Мать ребёнка: Кяйвяряйнен Вальборга Генриховна

Рождение ребёнка
07.01.1860

Сын: Кяйвяряйнен Генрих Генрихович

Мать ребёнка: Кяйвяряйнен Вальборга Генриховна

Смерть
Неизвестно
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