Кяйвяряйнен Генрих Паульевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.11.1842
Рождение ребёнка
10.09.1850
Сын: Кяйвяряйнен Петр Генрихович
Мать ребёнка: Кяйвяряйнен Вальборга Генриховна
Рождение ребёнка
07.01.1860
Сын: Кяйвяряйнен Генрих Генрихович
Мать ребёнка: Кяйвяряйнен Вальборга Генриховна
Смерть
Неизвестно