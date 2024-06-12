Бронников Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБронников Василий Иванович

Бронников Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бронников Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Бронников Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1863

Сын: Бронников Андрей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Шунгупур, Уржумский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.