Бронников Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бронников Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Бронников Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1863
Сын: Бронников Андрей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Шунгупур, Уржумский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно