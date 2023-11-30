Логинова Костоусова Алимпиада Мартемьяновна
Место рождения
Дата рождения04.08.1938
Дата смерти14.07.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1938
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Черемных (Логинова) Марина Владимировна
Отец ребёнка: Логинов Владимир Яковлевич
Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.07.1962
Дочь: Логинов Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Логинов Владимир Яковлевич
Смерть
14.07.1993