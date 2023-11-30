Логинова Костоусова Алимпиада Мартемьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова Костоусова Алимпиада Мартемьяновна

Место рождения

Именновский, Качканарский, Свердловская область

Дата рождения

04.08.1938

Дата смерти

14.07.1993

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1938

Отец: Костоусов Мартемьян Матвеевич

Мать: Мазурина Таисия Николаевна

Именновский, Качканарский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1957

Дочь: Черемных (Логинова) Марина Владимировна

Отец ребёнка: Логинов Владимир Яковлевич

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.07.1962

Дочь: Логинов Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Логинов Владимир Яковлевич

Смерть
14.07.1993

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