Домна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1675
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1675
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1702
Дочь: Стефанида Семёнова
Отец ребёнка: Аксёнов (Оксёнов) Семён Козмин
Рождение ребёнка
Вычислено 1704
Дочь: Анна Семёнова
Отец ребёнка: Аксёнов (Оксёнов) Семён Козмин
Рождение ребёнка
Вычислено 1707
Сын: Василий Семёнов
Отец ребёнка: Аксёнов (Оксёнов) Семён Козмин
Место жительства
1710
Яузяк, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Деревня Узяцкая, слобода Орлово городище, Тобольский уезд. Двор а в нем живет бобыль Семен Козмин Оксенов сказал себе от роду 35 лет у него жена Домна 35 лет у него дети Василей 3 лет дочери девки Ст... Показать все
Смерть
Неизвестно