Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1675

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1675 г.р.

Дети

Вычислено 1702 г.р.
Вычислено 1704 г.р.
Вычислено 1707 г.р.

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ВС
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1675

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксёнов (Оксёнов) Семён Козмин

Рождение ребёнка
Вычислено 1702

Дочь: Стефанида Семёнова

Отец ребёнка: Аксёнов (Оксёнов) Семён Козмин

Рождение ребёнка
Вычислено 1704

Дочь: Анна Семёнова

Отец ребёнка: Аксёнов (Оксёнов) Семён Козмин

Рождение ребёнка
Вычислено 1707

Сын: Василий Семёнов

Отец ребёнка: Аксёнов (Оксёнов) Семён Козмин

Место жительства
1710
Яузяк, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Деревня Узяцкая, слобода Орлово городище, Тобольский уезд. Двор а в нем живет бобыль Семен Козмин Оксенов сказал себе от роду 35 лет у него жена Домна 35 лет у него дети Василей 3 лет дочери девки Ст... Показать все
Смерть
Неизвестно

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