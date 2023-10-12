Анна Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Семёнова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1704

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1675 г.р.

Мать

Вычислено 1675 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1704

Отец: Аксёнов (Оксёнов) Семён Козмин

Мать: Домна

Место жительства
1710
Яузяк, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Деревня Узяцкая, слобода Орлово городище, Тобольский уезд. Двор а в нем живет бобыль Семен Козмин Оксенов сказал себе от роду 35 лет у него жена Домна 35 лет у него дети Василей 3 лет дочери девки Ст... Показать все
Смерть
Неизвестно

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