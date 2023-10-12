Анна Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1704
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1704
Отец: Аксёнов (Оксёнов) Семён Козмин
Мать: Домна
Место жительства
1710
Яузяк, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Деревня Узяцкая, слобода Орлово городище, Тобольский уезд. Двор а в нем живет бобыль Семен Козмин Оксенов сказал себе от роду 35 лет у него жена Домна 35 лет у него дети Василей 3 лет дочери девки Ст... Показать все
Смерть
Неизвестно