Лещёва Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лещёва Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лещева Евдокия Константиновна

Отец ребёнка: Лещёв Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лещева Мария Константиновна

Отец ребёнка: Лещёв Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лещёва Анна Константиновна

Отец ребёнка: Лещёв Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лещёв Антон Константинович

Отец ребёнка: Лещёв Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лещёв Тимофей Константинович

Отец ребёнка: Лещёв Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лещёв Василий Константинович

Отец ребёнка: Лещёв Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лещёв Иван Константинович

Отец ребёнка: Лещёв Константин

Смерть
Неизвестно
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