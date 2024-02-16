Лещёва Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лещева Евдокия Константиновна
Отец ребёнка: Лещёв Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лещева Мария Константиновна
Отец ребёнка: Лещёв Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лещёва Анна Константиновна
Отец ребёнка: Лещёв Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лещёв Антон Константинович
Отец ребёнка: Лещёв Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лещёв Тимофей Константинович
Отец ребёнка: Лещёв Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лещёв Василий Константинович
Отец ребёнка: Лещёв Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лещёв Иван Константинович
Отец ребёнка: Лещёв Константин
Смерть
Неизвестно