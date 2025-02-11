Синдяев Тимофей Семенович 1839 — найти родственников по фамилии на Familio

Синдяев Тимофей Семенович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1839, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 19.07.1892, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Синдяев Семён Матвеевич1804 г.р.
Дети
(Синдяева) Агриппина Тимофеевна03.06.1871 г.р.
Синдяев Филипп ТимофеевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Синдяев Семён Матвеевич

Мать: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синдяев Филипп Тимофеевич

Мать ребёнка: Синдяева Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
03.06.1871

Дочь: (Синдяева) Агриппина Тимофеевна

Мать ребёнка: Синдяева Евдокия Степановна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
19.07.1892
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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