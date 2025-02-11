Синдяев Тимофей Семенович
мужской, родился 1839, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 19.07.1892, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецСиндяев Семён Матвеевич1804 г.р.
Дети
(Синдяева) Агриппина Тимофеевна03.06.1871 г.р.
Синдяев Филипп ТимофеевичНеизвестно г.р.
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Место
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Рождение
1839
Отец: Синдяев Семён Матвеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синдяев Филипп Тимофеевич
Мать ребёнка: Синдяева Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
03.06.1871
Дочь: (Синдяева) Агриппина Тимофеевна
Мать ребёнка: Синдяева Евдокия Степановна
Смерть
19.07.1892