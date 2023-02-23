Синдяева Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синдяева Евдокия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1871

Дочь: Агриппина Тимофеевна

Отец ребёнка: Синдяев Тимофей Семенович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синдяев Филипп Тимофеевич

Отец ребёнка: Синдяев Тимофей Семенович

Смерть
Неизвестно
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