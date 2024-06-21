Бизяев Архип Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бизяев Василий Трофимович
Мать: Бизяева Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.02.1905
Мать ребёнка: Бизяева (Горохова) Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
18.11.1908
Сын: Бизяев Александр Архипович
Мать ребёнка: Бизяева (Горохова) Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
17.02.1911
Мать ребёнка: Бизяева (Горохова) Евдокия Михайловна
Нечаевка, Саратовский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
21.01.1913
Мать ребёнка: Бизяева (Горохова) Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
19.08.1916
Сын: Бизяев Григорий Архипович
Мать ребёнка: Бизяева (Горохова) Евдокия Михайловна
Смерть
Неизвестно