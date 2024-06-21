Бизяев Архип Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бизяев Архип Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бизяев Василий Трофимович

Мать: Бизяева Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бизяева (Горохова) Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
14.02.1905

Сын: Бизяев Василий Архипович

Мать ребёнка: Бизяева (Горохова) Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
18.11.1908

Сын: Бизяев Александр Архипович

Мать ребёнка: Бизяева (Горохова) Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
17.02.1911

Сын: Бизяев Алексей Архипович

Мать ребёнка: Бизяева (Горохова) Евдокия Михайловна

Нечаевка, Саратовский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
21.01.1913

Сын: Бизяев Иван Архипович

Мать ребёнка: Бизяева (Горохова) Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
19.08.1916

Сын: Бизяев Григорий Архипович

Мать ребёнка: Бизяева (Горохова) Евдокия Михайловна

Смерть
Неизвестно

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