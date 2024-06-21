Бизяева (Горохова) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бизяева (Горохова) Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бизяев Архип Васильевич

Рождение ребёнка
14.02.1905

Сын: Бизяев Василий Архипович

Отец ребёнка: Бизяев Архип Васильевич

Рождение ребёнка
18.11.1908

Сын: Бизяев Александр Архипович

Отец ребёнка: Бизяев Архип Васильевич

Рождение ребёнка
17.02.1911

Сын: Бизяев Алексей Архипович

Отец ребёнка: Бизяев Архип Васильевич

Нечаевка, Саратовский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
21.01.1913

Сын: Бизяев Иван Архипович

Отец ребёнка: Бизяев Архип Васильевич

Рождение ребёнка
19.08.1916

Сын: Бизяев Григорий Архипович

Отец ребёнка: Бизяев Архип Васильевич

Смерть
Неизвестно

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