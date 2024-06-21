Бизяева (Горохова) Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.02.1905
Отец ребёнка: Бизяев Архип Васильевич
Рождение ребёнка
18.11.1908
Сын: Бизяев Александр Архипович
Отец ребёнка: Бизяев Архип Васильевич
Рождение ребёнка
17.02.1911
Отец ребёнка: Бизяев Архип Васильевич
Нечаевка, Саратовский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
21.01.1913
Отец ребёнка: Бизяев Архип Васильевич
Рождение ребёнка
19.08.1916
Сын: Бизяев Григорий Архипович
Отец ребёнка: Бизяев Архип Васильевич
Смерть
Неизвестно