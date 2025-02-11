Анисимов Василий Билетный Солдат Алексеевич
мужской, родился Около 1876
умер Неизвестно
ОтецАнисимов Алексей Михайлович/ Николаевич1828 г.р.
МатьКсения Ларионова1829 г.р.
Супруги
Пелагея СеменовнаОколо 1875 г.р.
Дети
Анисимов Гаврил Васильевич24.03.1902 г.р.
Анисимов (Николаев?) Григорий Васильевич17.01.1904 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Бракосочетание
08.01.1895
Жена: Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
24.03.1902
Сын: Анисимов Гаврил Васильевич
Мать ребёнка: Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
17.01.1904
Сын: Анисимов (Николаев?) Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Пелагея Семеновна
Смерть
Неизвестно