Анисимов Василий Билетный Солдат Алексеевич Около 1876 — найти родственников по фамилии на Familio

Анисимов Василий Билетный Солдат Алексеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Около 1876

умер Неизвестно

Отец
Анисимов Алексей Михайлович/ Николаевич1828 г.р.
Мать
Ксения Ларионова1829 г.р.
Супруги
Пелагея СеменовнаОколо 1875 г.р.
Дети
Анисимов Гаврил Васильевич24.03.1902 г.р.
Анисимов (Николаев?) Григорий Васильевич17.01.1904 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Анисимов Алексей Михайлович/ Николаевич

Мать: Ксения Ларионова

Бракосочетание
08.01.1895

Жена: Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
24.03.1902

Сын: Анисимов Гаврил Васильевич

Мать ребёнка: Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
17.01.1904

Сын: Анисимов (Николаев?) Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Пелагея Семеновна

Смерть
Неизвестно

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