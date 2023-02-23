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Пелагея Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.01.1895

Муж: Анисимов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
24.03.1902

Сын: Анисимов Гаврил Васильевич

Отец ребёнка: Анисимов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
17.01.1904

Сын: Анисимов (николаев?) Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Анисимов Василий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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