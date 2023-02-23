Пелагея Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1895
Рождение ребёнка
24.03.1902
Сын: Анисимов Гаврил Васильевич
Отец ребёнка: Анисимов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
17.01.1904
Сын: Анисимов (николаев?) Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Анисимов Василий Алексеевич
Смерть
Неизвестно