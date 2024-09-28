Симанова (Адымова) Мария Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симанова (Адымова) Мария Максимова

Место рождения

Филино, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1848 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Адымов Максим

Мать: не указана

Филино, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симанов Петр Кузьмин

Рождение ребёнка
20.07.1901

Сын: Симанов Иоан Петров

Отец ребёнка: Симанов Петр Кузьмин

Рождение ребёнка
12.08.1907

Сын: Симанов Павел Петров

Отец ребёнка: Симанов Петр Кузьмин

Смерть
Неизвестно

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