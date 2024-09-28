Симанова (Адымова) Мария Максимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Адымов Максим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Симанов Петр Кузьмин
Рождение ребёнка
20.07.1901
Сын: Симанов Иоан Петров
Отец ребёнка: Симанов Петр Кузьмин
Рождение ребёнка
12.08.1907
Сын: Симанов Павел Петров
Отец ребёнка: Симанов Петр Кузьмин
Смерть
Неизвестно