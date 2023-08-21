Порватова (Козычкина) Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порватова (Козычкина) Татьяна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.09.1867 ст.

Муж: не указан

Александровка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
В поручителях Федор Трофимович Порватов
Рождение ребёнка
1875

Сын: Порватов Иван Макарович

Отец ребёнка: Порватов Макар Иванович

Александровка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1890 ст.

Сын: Порватов Семен Макарович

Отец ребёнка: Порватов Макар Иванович

Александровка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Порватов Макар Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Порватов Максим Макарович

Отец ребёнка: Порватов Макар Иванович

Смерть
Неизвестно
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