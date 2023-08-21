Порватова (Козычкина) Татьяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
17.09.1867 ст.
В поручителях Федор Трофимович Порватов
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Порватов Макар Иванович
Рождение ребёнка
Около 1890 ст.
Отец ребёнка: Порватов Макар Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Порватов Максим Макарович
Отец ребёнка: Порватов Макар Иванович
Смерть
Неизвестно