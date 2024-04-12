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Силаев Владимир Силин

Место рождения

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

1901

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Семенов Сила Семенович

Мать: не указана

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
1871

Жена: Силаева Ксения Мамонтовна

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Игнатьева Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Силаева Ксения Мамонтовна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Владимиров Георгий Владимирович

Мать ребёнка: Силаева Ксения Мамонтовна

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Владимиров Калинник Владимирович

Мать ребёнка: Силаева Ксения Мамонтовна

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
1901
Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
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