Силаев Владимир Силин
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смерти1901
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Семенов Сила Семенович
Бракосочетание
1871
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Игнатьева Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Силаева Ксения Мамонтовна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Владимиров Георгий Владимирович
Мать ребёнка: Силаева Ксения Мамонтовна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Владимиров Калинник Владимирович
Мать ребёнка: Силаева Ксения Мамонтовна
Смерть
1901