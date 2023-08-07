Силаева Ксения Мамонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силаева Ксения Мамонтовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

1907

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1871

Муж: Силаев Владимир Силин

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Игнатьева Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Силаев Владимир Силин

Рождение ребёнка
1873

Сын: Владимиров Георгий Владимирович

Отец ребёнка: Силаев Владимир Силин

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Владимиров Калинник Владимирович

Отец ребёнка: Силаев Владимир Силин

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
1907
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