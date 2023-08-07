Силаева Ксения Мамонтовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1871
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Игнатьева Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Силаев Владимир Силин
Рождение ребёнка
1873
Сын: Владимиров Георгий Владимирович
Отец ребёнка: Силаев Владимир Силин
Рождение ребёнка
1885
Сын: Владимиров Калинник Владимирович
Отец ребёнка: Силаев Владимир Силин
Смерть
1907