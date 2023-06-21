Мартынов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1924
Сын: Мартынов Степан Григорьевич
Мать ребёнка: Мартынова Феоктиста Тимофеевна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Хорошок Антонина Григорьевна
Мать ребёнка: Мартынова Феоктиста Тимофеевна
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.12.1928
Дочь: Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Мартынова Феоктиста Тимофеевна
Рождение ребёнка
30.05.1931
Сын: Мартынов Виктор Григорьевич
Мать ребёнка: Мартынова Феоктиста Тимофеевна
Рождение ребёнка
06.03.1934
Дочь: Зубрилина Зоя Григорьевна
Мать ребёнка: Мартынова Феоктиста Тимофеевна
Россия
Рождение ребёнка
06.05.1937
Сын: Мартынов Анатолий Григорьевич
Мать ребёнка: Мартынова Феоктиста Тимофеевна
Рождение ребёнка
07.04.1940
Сын: Мартынов Геннадий Григорьевич
Мать ребёнка: Мартынова Феоктиста Тимофеевна
Смерть
1942
Причина смерти: На войне