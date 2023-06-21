Мартынов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынов Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Мартынов Степан Григорьевич

Мать ребёнка: Мартынова Феоктиста Тимофеевна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Хорошок Антонина Григорьевна

Мать ребёнка: Мартынова Феоктиста Тимофеевна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.12.1928

Дочь: Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Мартынова Феоктиста Тимофеевна

Рождение ребёнка
30.05.1931

Сын: Мартынов Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: Мартынова Феоктиста Тимофеевна

Рождение ребёнка
06.03.1934

Дочь: Зубрилина Зоя Григорьевна

Мать ребёнка: Мартынова Феоктиста Тимофеевна

Россия
Рождение ребёнка
06.05.1937

Сын: Мартынов Анатолий Григорьевич

Мать ребёнка: Мартынова Феоктиста Тимофеевна

Рождение ребёнка
07.04.1940

Сын: Мартынов Геннадий Григорьевич

Мать ребёнка: Мартынова Феоктиста Тимофеевна

Смерть
1942
Причина смерти: На войне
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