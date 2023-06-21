(Мартынова) Александра Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1928
Дата смерти2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1928
Отец: Мартынов Григорий
Рождение ребёнка
10.02.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1951
Сын: Александр
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2000
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область