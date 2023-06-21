(Мартынова) Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мартынова) Александра Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1928

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1951 г.р.

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
02.12.1928

Отец: Мартынов Григорий

Мать: Мартынова Феоктиста Тимофеевна

Рождение ребёнка
10.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1951

Сын: Александр

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2000
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область