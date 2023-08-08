Гурина (Сафронова) Лариса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурина (Сафронова) Лариса Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1970

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970

Отец: Сафронов Александр Владимирович

Мать: Сафронова Раиса Павловна

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