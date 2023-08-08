Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Гурина (Сафронова) Лариса Александровна
Гурина (Сафронова) Лариса Александровна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1970
Пол
Женский
Отец
Сафронов Александр Владимирович
1939 г.р.
Мать
Сафронова (Ефимова) Раиса Павловна
1936 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970
Отец:
Сафронов Александр Владимирович
Мать:
Сафронова Раиса Павловна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия