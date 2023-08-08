Сафронова (Ефимова) Раиса Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1936
Дата смерти2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.04.1960
Дочь: Абдуллина Ирина Александровна
Отец ребёнка: Сафронов Александр Владимирович
Рождение ребёнка
?.01.1968
Сын: Сафронов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Сафронов Александр Владимирович
Рождение ребёнка
1970
Дочь: Гурина Лариса Александровна
Отец ребёнка: Сафронов Александр Владимирович
Рождение ребёнка
?.05.1974
Дочь: Юлия Александровна
Отец ребёнка: Сафронов Александр Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафронова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Сафронов Александр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2003