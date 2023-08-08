Сафронова (Ефимова) Раиса Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСафронова (Ефимова) Раиса Павловна

Сафронова (Ефимова) Раиса Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1936

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1960

Дочь: Абдуллина Ирина Александровна

Отец ребёнка: Сафронов Александр Владимирович

Рождение ребёнка
?.01.1968

Сын: Сафронов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Сафронов Александр Владимирович

Рождение ребёнка
1970

Дочь: Гурина Лариса Александровна

Отец ребёнка: Сафронов Александр Владимирович

Рождение ребёнка
?.05.1974

Дочь: Юлия Александровна

Отец ребёнка: Сафронов Александр Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафронова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Сафронов Александр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафронов Александр Владимирович

Смерть
2003
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close