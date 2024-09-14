Матвеев Федор Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1894
Рождение ребёнка
01.11.1894 ст.
Мать ребёнка: Бибакова Дарья Аверкеевна
Рождение ребёнка
25.03.1898 ст.
Дочь: Матвеева Александра Федоровна
Мать ребёнка: Бибакова Дарья Аверкеевна
Рождение ребёнка
26.11.1903 ст.
Сын: Матвеев Александр Федорович
Мать ребёнка: Бибакова Дарья Аверкеевна
Смерть
Неизвестно