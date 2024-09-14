Матвеев Федор Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеев Федор Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1894

Жена: Бибакова Дарья Аверкеевна

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.11.1894 ст.

Сын: Матвеев Иван Федорович

Мать ребёнка: Бибакова Дарья Аверкеевна

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.03.1898 ст.

Дочь: Матвеева Александра Федоровна

Мать ребёнка: Бибакова Дарья Аверкеевна

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.11.1903 ст.

Сын: Матвеев Александр Федорович

Мать ребёнка: Бибакова Дарья Аверкеевна

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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