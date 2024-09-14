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Бибакова Дарья Аверкеевна

Место рождения

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

06.03.1874 ст.

Дата смерти

08.12.1919

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1874 ст.

Отец: Бибаков Аверкий Артемьевич

Мать: Бибакова Пелагея Якимовна

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
23.01.1894

Муж: Матвеев Федор Владимирович

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.11.1894 ст.

Сын: Матвеев Иван Федорович

Отец ребёнка: Матвеев Федор Владимирович

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.03.1898 ст.

Дочь: Матвеева Александра Федоровна

Отец ребёнка: Матвеев Федор Владимирович

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.11.1903 ст.

Сын: Матвеев Александр Федорович

Отец ребёнка: Матвеев Федор Владимирович

Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
08.12.1919
Урахча, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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