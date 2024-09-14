Бибакова Дарья Аверкеевна
Место рождения
Дата рождения06.03.1874 ст.
Дата смерти08.12.1919
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1874 ст.
Бракосочетание
23.01.1894
Рождение ребёнка
01.11.1894 ст.
Отец ребёнка: Матвеев Федор Владимирович
Рождение ребёнка
25.03.1898 ст.
Дочь: Матвеева Александра Федоровна
Отец ребёнка: Матвеев Федор Владимирович
Рождение ребёнка
26.11.1903 ст.
Сын: Матвеев Александр Федорович
Отец ребёнка: Матвеев Федор Владимирович
Смерть
08.12.1919