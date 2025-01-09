Поповкин Иван Иванович Около 1852 — найти родственников по фамилии на Familio

Поповкин Иван Иванович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1852, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1858

Отец
Поповкин Иван Григорьевич20.06.1828 ст. г.р.
Мать
Поповкина (Мещерякова) Татьяна Селиверстовна10.01.1830 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Поповкин Иван Григорьевич

Мать: Поповкина (Мещерякова) Татьяна Селиверстовна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1858

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