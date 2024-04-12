Василиса Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса Александрова

Место рождения

Базыкино, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Базыкино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
21.01.1840

Муж: Трофим Егорович

Рождение ребёнка
30.08.1842

Сын: Иван Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Егорович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
04.01.1848

Дочь: Татьяна Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Егорович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
04.01.1848

Сын: Михаил Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Егорович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
03.11.1849

Сын: Родион Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Егорович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.08.1852

Сын: Семен Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Егорович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
28.08.1857

Сын: Моисей Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Егорович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
17.03.1860

Дочь: Дарья Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Егорович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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