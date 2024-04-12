Василиса Александрова
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Бракосочетание
21.01.1840
Муж: Трофим Егорович
Рождение ребёнка
30.08.1842
Сын: Иван Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Егорович
Рождение ребёнка
04.01.1848
Дочь: Татьяна Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Егорович
Рождение ребёнка
04.01.1848
Сын: Михаил Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Егорович
Рождение ребёнка
03.11.1849
Сын: Родион Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Егорович
Рождение ребёнка
23.08.1852
Сын: Семен Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Егорович
Рождение ребёнка
28.08.1857
Сын: Моисей Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Егорович
Рождение ребёнка
17.03.1860
Дочь: Дарья Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Егорович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно