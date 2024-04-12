Иван Трофимов
Место рождения
Дата рождения30.08.1842
Дата смерти02.12.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1842
Отец: Трофим Егорович
Мать: Василиса Александрова
Бракосочетание
25.01.1863
Жена: Федосья Ермолаева
Рождение ребёнка
16.08.1866
Дочь: Васса Ивановна
Мать ребёнка: Федосья Ермолаева
Бракосочетание
31.05.1872
Жена: Вера Данилова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.12.1886
Причина смерти: чахоткою