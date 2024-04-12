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Иван Трофимов

Место рождения

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

30.08.1842

Дата смерти

02.12.1886

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1842

Отец: Трофим Егорович

Мать: Василиса Александрова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
25.01.1863

Жена: Федосья Ермолаева

Рождение ребёнка
16.08.1866

Дочь: Васса Ивановна

Мать ребёнка: Федосья Ермолаева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
31.05.1872

Жена: Вера Данилова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
02.12.1886
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: чахоткою
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