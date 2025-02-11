Николай Петров
мужской, родился 1844, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАнна Иванова1813 г.р.
ОтецПётр Иванов1805 г.р.
Супруги
Варвара МатвееваДо 1854 г.р.
Дети
Евдокия Николаева01.08.1874 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Пётр Иванов
Мать: Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Матвеева
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
01.08.1874
Дочь: Евдокия Николаева
Мать ребёнка: Варвара Матвеева
Смерть
Неизвестно