Николай Петров 1844 — найти родственников по фамилии на Familio

Николай Петров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1844, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Анна Иванова1813 г.р.
Отец
Пётр Иванов1805 г.р.
Супруги
Варвара МатвееваДо 1854 г.р.
Дети
Евдокия Николаева01.08.1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Пётр Иванов

Мать: Анна Иванова

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Матвеева

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

11

Рождение ребёнка
01.08.1874

Дочь: Евдокия Николаева

Мать ребёнка: Варвара Матвеева

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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