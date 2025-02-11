Анна Иванова 1813 — найти родственников по фамилии на Familio

Анна Иванова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1813

умерла Неизвестно

Супруги
Пётр Иванов1805 г.р.
Дети
Степан Петров1831 г.р.
Иван Петров1842 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Иванов

Рождение ребёнка
1831

Сын: Степан Петров

Отец ребёнка: Пётр Иванов

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1842

Сын: Иван Петров

Отец ребёнка: Пётр Иванов

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1843

Сын: Евдоким Петров

Отец ребёнка: Пётр Иванов

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1844

Сын: Николай Петров

Отец ребёнка: Пётр Иванов

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

11

Смерть
Неизвестно

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