Анна Иванова
женский, родилась 1813
умерла Неизвестно
Супруги
Пётр Иванов1805 г.р.
Дети
Степан Петров1831 г.р.
Иван Петров1842 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Иванов
Рождение ребёнка
1831
Сын: Степан Петров
Отец ребёнка: Пётр Иванов
Рождение ребёнка
1842
Сын: Иван Петров
Отец ребёнка: Пётр Иванов
Рождение ребёнка
1843
Сын: Евдоким Петров
Отец ребёнка: Пётр Иванов
Рождение ребёнка
1844
Сын: Николай Петров
Отец ребёнка: Пётр Иванов
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно